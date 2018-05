Zidane fa i complimenti alla Juventus: «Sono contento per loro»

Il tecnico del Real Madrid Zidane al termine della sfida con il Bayern Monaco, ha parlato anche di Juventus, facendo i complimenti alla sua ex squadra

Zidane ce l’ha fatta ancora. Il tecnico francese ha portato in finale di Champions League il Real Madrid per la terza volta di fila, un risultato che non si verificava da più di vent’anni. Nell’euforia generale per la vittoria sul Bayern Monaco, Zizou, davanti ai microfoni di Mediaset Premium si è lasciato andare a qualche dichiarazione sulla Juventus.

Infatti i bianconeri, eliminati ai quarti di Champions proprio dal Real Madrid, si apprestano a mettere la firma sul settimo scudetto consecutivo, Ecco quindi che anche l’allenatore blanco ha voluto fare loro i complimenti: «Un pensiero sulla Serie A? Sono molto contento per la Juventus, è un grande risultato».