Inter-Juventus si ripete: ecco la richiesta degli avvocati Pisani alla Figc

Gli avvocati napoletani Angelo e Sergio Pisani sarebbero pronti a presentare un esposto alla Federazione per l’arbitraggio di Inter-Juventus

A distanza di qualche giorno non si placano le feroce polemiche legate all’operato di Orsato in Inter-Juventus. La partita, vinta dai bianconeri per 2-3, è stata probabilmente decisiva per l’assegnazione dello scudetto e per la corsa ad un posto alla prossima Champions League. Per questo motivo la rabbia dei tifosi è stata incontenibile, soprattutto quella dei supporters del Napoli, che era ancora in piena corsa per vincere il campionato. Dunque proprio una coppia di legali partenopei, i fratelli Angelo e Sergio Pisani, hanno intenzione di presentare un esposto alla Figc per far rigiocare la partita.

Per fare questo i due avvocati avrebbero deciso di seguire il modello della class-action. Questo consiste in una raccolta firme, avviata sulla piattaforma change.com, che in una giornata ha fruttato già più di un migliaio di adesioni. Determinati a raggiungere il proprio obiettivo i fratelli Pisani hanno dichiarato: «Ci rivolgiamo alle istituzioni per denunciare quanto accaduto e chiedere il rispetto delle regole. In precedenza è già accaduto che la Fifa facesse ripetere una partita falsata da decisioni arbitrali (Sudafrica-Senegal), chiediamo alla Figc di fare lo stesso».