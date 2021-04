Real Madrid, Zidane: «Non ho parlato della Superlega con i miei calciatori»

L’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane si tiene lontano dalle discussioni sulla Superlega

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cadice mantiene le distanze dalle discussioni relative alla nascita della Superlega che vede i Blancos in prima fila.

«I miei giocatori ed io abbiamo parlato solo della partita di domani, niente Superlega. Ci interessa il nostro gioco e niente di più. Sono qui per la partita di domani e per parlare del nostro match. Non è il mio lavoro parlare della Superlega e non dico la mia opinione. Mi interessa solo la partita di domani contro il Cadice e i possibili titoli».