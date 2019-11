Real Madrid, Zidane: «Siamo tutti con Bale, anche la gente»

Zinedine Zidane parla in conferenza stampa in vista della gara in trasferta contro l’Alaves: Bale sempre al centro delle domande

Gareth Bale non trova continuità in questa stagione con il Real Madrid, anzi ha avuto anche atteggiamenti avversi verso la società, con il famoso striscione in Galles. Ecco le parole di Zidane in conferenza stampa.

«Bale? Siamo con lui e credo anche la gente. Continueremo così perché il resto non deve influire sul suo gioco. Brahim e Mariano via a gennaio? Lo vedremo a gennaio, devono esser pronti adesso».