Recoba “alla Moratti”: il Chino vuole fare il presidente

Alvaro Recoba si candiderà alla presidenza del Nacional Montevideo

Quante volte abbiamo sentito parlare della passione del presidente Moratti per Alvaro Recoba? Bene, il Chino deve essere arrivato alla conclusione che il ruolo dell’ex numero uno dell’Inter è uno di quelli cruciali nel mondo del calcio: tant’è che ha deciso di emularlo. Sì, perché Recoba a due anni dal ritiro dal calcio giocato ha annunciato la volontà di candidarsi alla presidenza del Nacional Montevideo.

Intervistato da Sport 890, Recoba ha dichiarato: «Sin dal momento in cui ho smesso di giocare, ho pensato che il posto migliore per prendere decisioni per il club fosse da presidente. Mancano tanti mesi a dicembre ma mi sto preparando per fare il possibile per ottenere la presidenza della società».