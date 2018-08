Recupero Sampdoria Fiorentina, la possibile data della partita dopo il rinvio deciso oggi dalla Lega Serie A in seguito alla tragedia di Ponte Morandi

Recupero Sampdoria-Fiorentina Serie A 2018/2019: la prima giornata del nuovo campionato inizierà con due partite in meno rispetto alle dieci previste. E’ di poco fa la decisione della Lega Serie A di rinviare le gare Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa in segno di cordoglio per la tragedia avvenuta due giorni fa nella città ligure a causa del crollo di Ponte Morandi.

Sulla data di recupero di Sampdoria-Fiorentina, inizialmente, si era parlato della settimana in cui avranno inizio le fasi finali di Champions ed Europa League, a metà settembre: con il rinvio parallelo di Milan-Genoa, considerato l’impegno dei rossoneri in Europa, il recupero di entrambe le gare potrebbe essere fissato successivamente. La prima data preventivabile per far recuperare le due gare in contemporanea è quella di mercoledì 17 ottobre.