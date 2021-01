Reina: «L’inizio di stagione in campionato non è stato all’altezza. Atalanta? Li conosciamo»

Pepe Reina ha parlato nel pre partita di Atalanta-Lazio: queste le parole del portiere biancoceleste

Pepe Reina ha parlato nel pre partita di Atalanta-Lazio: queste le parole del portiere biancoceleste alla radio ufficiale della Lazio.

«L’inizio di stagione in campionato non è stato all’altezza, poi ci siamo ripresi. Ora la squadra ha più consapevolezza e dobbiamo continuare così. Atalanta? Ci conosciamo bene, sappiamo cosa ci aspetta, come lo sanno anche loro. Servirà molta personalità. Mercoledì ci sono state tante cose positive ma dobbiamo migliorare dietro, cercando di concedere meno. Dovremo fare una partita simile a quella di Coppa Italia, subendo però meno. I nerazzurri giocano con uno stile particolare da tempo e non cambiano quasi mai, sappiamo che tipo di partita sarà».