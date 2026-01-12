Reja ribadisce: «Avevo detto che quella sarebbe stata la squadra rivelazione del campionato…». A chi si riferisce!

Reja, allenatore, si è espresso così a proposito del campionato di Serie A, inquadrando alcune squadre per la lotta alla zona Champions

Doppio ex di Lazio e Atalanta, Edy Reja conosce bene la ricetta per l’Europa. Il tecnico friulano analizza su La Gazzetta dello Sport la corsa alle coppe, esaltando il lavoro di Fabregas a Como e la rinascita dell’Atalanta sotto la guida di Palladino, senza dimenticare l’affetto per il Bologna e la fiducia nella Lazio di Sarri.

COMO RIVELAZIONE «Avevo detto che quella di Fabregas sarebbe stata la squadra rivelazione del campionato. Ha una filosofia e una mentalità ben definite e gioca veramente da squadra. Li vedi che hanno il piacere di giocare. Poi hanno questo Nico Paz che è un giocatore straordinario. Fabregas ha una mentalità che si sposa con quella del club, presidente e direttore sportivo. Sono un corpo unico. Hanno acquistato giocatori giovani ma con grandissima qualità. Secondo me, insieme all’Atalanta, è la squadra che centrerà l’obiettivo europeo».

ATALANTA DA CHAMPIONS «Una volta che recupererà Lookman dalla Coppa d’Africa l’Atalanta cambierà ancora marcia. Ha una rosa adeguata per arrivare in Europa, e dico che potrebbe spingersi anche oltre, parliamo della Champions. Palladino ha avuto la buona sorte inizialmente di fare risultato e poi da lì è stato bravo a cambiare la mentalità. Non era facile entrare dentro un ambiente così e riuscire a dare serenità e convinzione al gruppo. Vedendola giocare è tornata la squadra dei tempi migliori».

BOLOGNA IN RIPRESA «È una squadra per cui nutro tanta simpatia. Vedendola contro il Como, si sta riprendendo. Ultimamente aveva perso qualche certezza. Finché era brillante e aveva una buona condizione fisica la vedevi che andava via a cento all’ora. Poi si sa, quando hai le coppe e giochi ogni tre giorni chiaro che le energie se ne vanno. Oggi poi ha recuperato un giocatore importantissimo come Freuler. Le squadre di Italiano hanno sempre giocato con grande intensità, pressing alto e con soluzioni piacevoli. Ma devi avere una buona condizione fisica».

LAZIO IN CORSA «Battendo il Verona è rientrata pienamente in corsa per l’Europa. Ha passato un periodo difficile anche e soprattutto per il blocco del mercato ma ora la situazione pare essersi risolta. E poi ha un allenatore speciale come Sarri, che è uno da cui ti puoi aspettare di tutto».