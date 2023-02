Reja su Kvaratskhelia: «Lo conoscevo già, un fenomeno con la palla tra i piedi»

Edy Reja, allenatore, ha parlato delle qualità dell’attaccante del Napoli, Kvaratskhelia. Ecco le sue dichiarazioni

Edy Reja, allenatore, ha parlato a Il Mattino delle qualità dell’attaccante del Napoli, Kvaratskhelia.

PAROLE – «Lo conoscevo già, l’avevo studiato nelle partite che aveva giocato la Georgia perché avremmo poi dovuta affrontarla in amichevole con l’Albania: con il match analyst Rossi lo studiammo in ogni minimo dettaglio. È un grandissimo calciatore, un fenomeno con la palla tra i piedi che non riesci mai a togliergliela: ogni sua giocata è determinante sia quando fa un assist, oppure quando tira in porta».