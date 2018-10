Parla l'ex compagna dell'ultrà, alle 21.15 a Report su Rai3

Con Alessandro D’Angelo riusciamo a far entrare tutto, anche gli striscioni su Superga”. Graziella Bernardis, l'ex compagna di Raffaello Bucci, ex ultras e dipendente della #Juventus suicidatosi durante l’indagine Alto Piemonte, racconta in esclusiva quello che Bucci gli avrebbe raccontato i giorni precedenti il derby del febbraio 2014. Sarebbe stato lo stesso Bucci ad aver fabbricato uno dei due striscioni inneggianti la tragedia che aveva colpito la squadra del Torino. E per farli entrare allo Stadium Bucci aveva detto che poteva contare sull'aiuto del security manager, Alessandro D’Angelo.D'Angelo è stato difeso dal presidente Andrea Agnelli mercoledì scorso durante l’assemblea degli azionisti: “Siamo fieri del comportamento del nostro security manager, la sua posizione non è in discussione”.Questa sera a #Report alle 21.15 su Rai3

