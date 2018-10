Cda Juventus, il presidente Andrea Agnelli fa il punto in casa bianconera: da Marotta a Report, ecco le sue parole

Giornata di CdA in casa Juventus, presidente Andrea Agnelli a tutto tondo sul mondo bianconero nel discorso agli azionisti. Non poteva mancare una replica a Report: «Una trasmissione televisiva ha parlato dei rapporti della Juventus con la Curva Sud. La giustizia sportiva ci ha già condannato, quindi non permettiamo altre voci. D’Angelo non ha aiutato a fare entrare gli striscioni canaglia su Superga. Teniamo conto delle prove e delle sentenze, non ammetto che il nome Juventus sia infangato. Il 2018, come il 2010, sarà un anno di svolta».

Continua Andrea Agnelli: «Per affrontare le prossime sfide fino al 2024 abbiamo deciso di rinnovare la leadership della Juventus. Non cambia il metodo: area servizi, marketing e sport. Ringrazio affettuosamente Aldo Mazzia e Giuseppe Marotta (applauso). Aldo Mazzia è entrato in Exor nel 1987 assunto da mio padre. Il percorso dello Stadium e della Continassa sono opera sua. La Juventus è grata a lui (applauso). Giuseppe Marotta sono 40 anni che dirige le squadre di calcio. La capacità e l’esperienza di Marotta sono stati fondamentali a livello sportivo. Anche a lui i più sentiti ringraziamenti». E sottolinea: «Abbiamo scelto una nuova generazione di leader. Per quanto riguarda lo sport, puntiamo a stare nell’elité del calcio».