Juventus, Fabrizio Romano SICURISSIMO: «La situazione sull’allenatore è già delineata, ecco cosa succederà»

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione circa l’allenatore della Juventus. Ecco le ultime

L’inizio dell’estate avvicina anche il calciomercato. Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti in materia, è intervenuto in live su Twitch con Sos Fanta per chiarire la situazione della panchina della Juventus.

PAROLE – «La situazione rimane la stessa, non risulta alcun cambiamento: le strade di Allegri e della Juventus sono destinate a separarsi a fine stagione. La priorità della Juventus continua ad essere Thiago Motta, e la priorità di Thiago Motta continuano ad essere i bianconeri. Non ci sono ancora firme e ufficialità, ma la società e il tecnico condividono la stessa linea per il futuro della squadra».