Nuove intimidazioni nei confronti di Ruffo, il giornalista che ha curato l’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndragheta nella curva della Juventus

Alle intimidazioni prima della messa in onda della puntata di Report, relativa alla Juventus e alle infiltrazioni della ‘ndrangheta in curva, hanno fatto seguito ulteriori minacce, anche più gravi. Qualche sera fa, infatti, alcuni ignoti hanno tentato di dare fuoco alla casa di Federico Ruffo, il giornalista che si è occupato dell’inchiesta. Solamente l’abbaiare del cane ha fatto in modo che si evitasse il peggio. Il giornalista ha spiegato di non capacitarsi dell’accaduto, rivelando di passare pochissimo tempo in quella abitazione, nella periferia di Roma.