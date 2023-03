Retegui, Berruto: «Lo sport anticipi la realtà: migliaia i giovani stranieri nati qui»

Mateo #Retegui esordisce in azzurro, segna e rilascia interviste con il traduttore. Centinaia di migliaia di ragazzi nati in Italia, che vanno a scuola qui e parlano in dialetto lo tifano, da stranieri.

Lo #sport può anticipare la realtà.

O mandarla in cortocircuito #iussoli pic.twitter.com/DP7TQIIVzo