Calciomercato
Retegui Juve, il suo nome resta sul taccuino bianconero ma l’affare si sblocca solo con un sacrificio del giocatore
Retegui Juve, interesse confermato: per arrivare alla fumata bianca il giocatore deve abbassare le sue richieste economiche
La Juventus continua a valutare nuove opportunità per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e tra le piste monitorate spunta anche quella che porta a Mateo Retegui. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero sta osservando con attenzione il centravanti, reduce da un percorso altalenante in Nazionale con Luciano Spalletti ma apprezzato per la sua capacità realizzativa.
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L’operazione, però, presenta ostacoli significativi. L’ingaggio attuale dell’attaccante è considerato troppo elevato per i parametri economici della Juventus, che non intende discostarsi dalla propria linea di sostenibilità. Per approdare a Torino, Retegui dovrebbe accettare una riduzione importante dello stipendio e dimostrare piena disponibilità a inserirsi nel nuovo progetto tecnico.
La dirigenza bianconera sta quindi valutando se affondare il colpo, consapevole che l’eventuale arrivo del giocatore sarebbe possibile solo a fronte di un sacrificio economico da parte dello stesso Retegui. Un ritorno in Europa resta uno scenario concreto, ma subordinato alla volontà dell’attaccante di rientrare in un contesto competitivo accettando condizioni più in linea con quelle del club.