Retegui, non solo le milanesi: c’è anche la Roma sulle sue tracce

Non ci sono solamente Inter e Milan sulle tracce di Retegui: anche la Roma sarebbe interessata all’attaccante

Mateo Retegui è in poco tempo diventato oggetto di desiderio del mercato di diversi club di Serie A, milanesi in primis. Ma non ci sono solo loro sulle tracce dell’italoargentino.

Anche la Roma si sarebbe infatti mossa per portare l’attaccante nel nostro paese, dopo che a gennaio ci aveva già provato l’Udinese, ricevendo però un secco no dall’entourage del giocatore. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.