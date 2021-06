Ribalta: «Il ritorno di Buffon è una grande cosa per il Parma e per la città»

Ribalta, manager del Parma, ha parlato del ritorno di Gigi Buffon al Parma dopo vent’anni. Le sue parole sull’operazione

«Non so se nasca prima dell’incontro all’Allianz, io prima non c’ero. All’Allianz hanno parlato il presidente Krause e Gigi, scambiando un paio di battute. Un po’ più avanti è diventata un’idea reale e da lì siamo andati avanti. Quando abbiamo capito di potercela fare? Un paio di settimane prima che lo annunciassimo. È iniziata a diventare una trattativa vera e siamo andati avanti. Insulti? Non conoscevo i dettagli, io rispetto tutti e penso che il ritorno di Buffon sia una grande cosa per il Parma e per la città. Voglio prendere la parte positiva, ovvero aver preso Gigi Buffon».