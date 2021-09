Parma, Ribalta conferma: «Karamoh? Possibile che vada in Turchia»

Javier Ribalta parla delle ambizioni del Parma in questa stagione di Serie B: ecco le dichiarazioni del Managing Direct-Sport

Javier Ribalta, Managing Direct-Sport del Parma, ha parlato delle ambizioni del club ducale. Le sue dichiarazioni a ParmaLive.com.

«Obiettivo Serie A? Direi di sì. È vero che non ci siamo mai nascosti, penso che ci sono tutte le carte in regola per farcela. Karamoh vicino alla cessione? Sì, stiamo parlando con una squadra in Turchia e ci sono possibilità che vada lì a giocare».