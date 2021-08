Ribery Bayern Monaco: «Potrebbe fare la differenza per 60 minuti»

Franck Ribery potrebbe tornare al Bayern Monaco: ecco cosa ne pensa il suo allenatore personale che lo vede ancora decisivo

Franck Ribery di nuovo al Bayern Monaco? Il suo preparatore atletico personale, intervistato dalla BILD, lo elogia. Le parole di Matthias Blankenburg.

«E’ molto, molto in forma. C’è ancora un grande gigante in lui. È veloce, agile e vivace. Al Bayern sarebbe difficile giocare per 90 minuti. Ma potrebbe giocare un ruolo importante come jolly, e fare la differenza anche per 60 minuti».