Ribery può restare in Italia: tre club sull’ex Fiorentina

Calciomercato Sampdoria: Ribery è stato proposto al club di Massimo Ferrero. Le condizioni per vedere l’ex Fiorentina in blucerchiato

Franck Ribery ha lasciato ieri la Fiorentina e, da svincolato, è stato proposto anche alla Sampdoria. Una suggestione per Massimo Ferrero che starebbe pensando al colpo ad effetto per il calciomercato blucerchiato. Un ostacolo che rischia di essere insormontabile è l’ingaggio.

Per trasformare questo sogno di inizio estate in possibile realtà servirà un notevole taglio dello stipendio per Ribery: come riporta Tuttosport, la Sampdoria potrebbe pensare all’attaccante solo se questo accettasse un ingaggio di un milione di euro più bonus, ben tre in meno rispetto a quanto percepiva alla Fiorentina. Inoltre vanno tenute sotto controllo le piste che portano a Monza e Lazio; l’agente ha proposto l’ex Bayern Monaco pure a loro.