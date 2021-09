Ribery Verona, ipotesi concreta: i gialloblù ci pensano

Calciomercato Verona: il calciomercato è chiuso, ma non quello riguardante gli svincolati. E così i gialloblù potrebbero arrivare a Franck Ribery

Il calciomercato è chiuso, ma per i calciatori rimasti senza contratto c’è ancora possibilità di trovare una squadra. È quello che spera Franck Ribery, che si allena da solo in Germania dopo la scadenza con la Fiorentina, desideroso di tornare in Italia. E dopo le ipotesi Sampdoria e Lazio, si sarebbe fatta avanti per il francese la strada che porta al Verona alla ricerca di un degno erede di Zaccagni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti veronesi stanno valutando e nei prossimi giorni delibereranno la decisioni agli intermediari di Ribery. Per l’ex Bayern Monaco, poi, restano sempre aperte le ipotesi arabe e turche.