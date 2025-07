Ricci Milan, l’ex Torino arrivato in città: le prime parole e le cifre del colpo – VIDEO 

Ricci Milan, al via il matrimonio tra l’ex Torino e il club meneghino, vediamo le prime parole del giocatore e le cifre dell’operazione di calciomercato

Ricci Milan: un matrimonio di parole al quale i fan del Diavolo (e quelli del Torino) impareranno ben presto ad abituarsi. E’ a tutti gli effetti iniziata, infatti, l’avventura del centrocampista toscano all’ombra del Duomo. Il classe 2001 – al rientro dalle vacanze in Africa (meta peraltro abituale, dove è solito trascorrere le ferie estive) – ha fatto tappa in quella che sarà la sua futura casa: Milano.



Arrivato all’Hotel Melià Ricci è stato letteralmente sommerso da una valanga di affetto, circondato da due ali di tifosi pronti ad accoglierlo nel tentativo di strappare una foto, chiedergli una firma o più semplicemente augurargli buona fortuna per l’esperienza in rossonero. Nello specifico, come scrive MilanNews24, alla domanda “Sei pronto a cominciare?” il talento di Pontedera ha risposto convinto: “Certo, certo: prontissimo!”

Quella odierna sarà invece la giornata dedicata alle visite mediche di rito: un passaggio fondamentale per ottenere l’idoneità sportiva. Solo a quel punto Ricci potrà siglare il contratto che lo unirà ufficialmente al club meneghino. A partire da lunedì 7 luglio infine, l’ex Torino avrà modo di conoscere anche i propri compagni, oltre al neo tecnico Massimiliano Allegri naturalmente; in occasione dell’inizio del raduno a Milanello. Per poi di tuffarsi nella tournée orientale che preparerà ai primi appuntamenti ufficiali dei rossoneri tra Singapore e Hong Kong.

E le cifre? Il costo totale dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, suddivisi in 23 di parte fissa e il restante in bonus facilmente raggiungibili. L’azzurro firmerà invece un contratto quadriennale, con un’opzione per il quinto anno a favore del club. Da sottolineare infine come nell’accordo tra le società il Torino potrebbe ‘godere’ di un 10% sulla futura e eventuale rivendita del giocatore. Insomma, siamo ormai allo scambio degli anelli, per un matrimonio – quello tra Ricci e il Milan – che…“s’ha da fare”.

GUARDA QUI IL FILMATO: L’ARRIVO DI SAMUELE RICCI A MILANO. IL VIDEO E LE PAROLE DEL CENTROCAMPISTA EX TORINO