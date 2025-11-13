Riccio a Sky prima di Italia Moldova: «La squadra si è messa a disposizione. I giocatori al di là di quello che fanno nei loro club, ci hanno dato delle belle risposte»

Riccio, viceallenatore della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Moldova. Le sue parole in vista del match

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Italia Moldova, Luigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana, ha parlato della preparazione della squadra e delle aspettative per la partita. Riccio ha sottolineato la disponibilità e la voglia di mettersi a disposizione dei compagni da parte dei giocatori, sia dentro che fuori dal campo, evidenziando come la squadra stia continuando a lavorare bene in vista delle prossime sfide.

SULLA NAZIONALE E L’IMPEGNO DEI GIOCATORI – «La squadra si è messa a disposizione e ha mostrato voglia di fare e di stare insieme. I ragazzi ci stupiscono tutte le volte da questo punto di vista. A Coverciano i nostri giocatori, al di là di quello che fanno nei loro club, ci hanno dato delle belle risposte».

SULLA GARA CON LA MOLDOVA – «Le insidie sono sempre le stesse, su questi campi devi dare sempre qualcosa in più e importi da subito, devi saper affrontare le difficoltà».

SULL’ALLENARE UNA NAZIONALE – «È molto impegnativo ed è diverso rispetto a lavorare in un club, ma abbiamo molto entusiasmo nell’interfacciarci coi giocatori. Continuiamo su questa strada».