Ricorso Ronaldo Juve: la mossa dei bianconeri in Cassazione. I prossimi passi della vicenda legata al caso CR7

Ricorso Ronaldo Juve: la possibile mossa del club bianconero in Cassazione. I prossimi passi del caso legato al fuoriclasse portoghese

Arriva un’altra sconfitta nelle aule di tribunale per la Juventus, che vede scriversi un capitolo forse definitivo nella lunga e spinosa querelle legale con il suo ex numero 7. Il Tribunale del Lavoro di Torino ha infatti respinto il ricorso presentato dal club bianconero, confermando in toto il lodo arbitrale relativo alla cosiddetta “manovra stipendi”, ossia le mensilità congelate durante l’emergenza pandemica.

Il giudice ha stabilito che Cristiano Ronaldo ha pieno diritto a trattenere la somma di 9,8 milioni di euro (più interessi) che aveva già incassato. Oltre alla conferma del risarcimento principale, la società è stata condannata anche al pagamento delle spese legali, chiudendo questo grado di giudizio a favore dell’attaccante, costituitosi in giudizio nel marzo 2025 per chiedere il rigetto dell’istanza della sua ex squadra.

Nessun danno al bilancio: fondi già accantonati

Nonostante l’esito avverso sul piano giuridico, la notizia non coglie impreparata la dirigenza della Continassa dal punto di vista economico. Secondo quanto appreso da fonti specializzate come Calcio e Finanza, la decisione odierna non avrà effetti negativi sui conti attuali della Juventus. Il club, agendo con prudenza, aveva già accantonato e successivamente liquidato la somma dovuta nel bilancio chiuso al 30 giugno 2024, assorbendo l’impatto finanziario in tempi non sospetti. I tifosi possono dunque stare tranquilli: non ci saranno nuovi “buchi” di bilancio causati da questa sentenza.

Verso la Cassazione?

La conferma del lodo era, in realtà, attesa da molti addetti ai lavori. Le valutazioni effettuate in questa sede dal Tribunale sono infatti strettamente di natura giuridica (vizi di forma o procedurali) e non entrano nel merito della controversia, riducendo drasticamente le armi a disposizione di chi presenta ricorso contro un arbitrato. La partita, tuttavia, potrebbe non essere finita qui. La sentenza passerà ora al vaglio dei legali della Juventus, che valuteranno se giocare l’ultima carta disponibile: un ricorso in Cassazione per tentare di ribaltare il verdetto in estrema istanza. Per ora, però, Ronaldo vince su tutta la linea.