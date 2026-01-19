Ronaldo Juve, bianconeri KO in tribunale: CR7 vince il ricorso! Confermati i 9.7 milioni: la ricostruzione sulla vicenda giudiziaria

La Juventus incassa una sconfitta pesante, ma questa volta il rettangolo verde non c’entra. La battaglia si è consumata nelle fredde aule di giustizia e ha visto trionfare, ancora una volta, Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dettagliatamente da Repubblica.it, il giudice del lavoro del Tribunale di Torino ha dato pienamente ragione all’ex fuoriclasse bianconero, respingendo il ricorso della società e mettendo probabilmente la parola fine a una disputa economica milionaria che si trascinava da mesi.

La sentenza rappresenta un duro colpo finanziario per la Vecchia Signora: il club non potrà riottenere i 9,7 milioni di euro di stipendi arretrati (già versati al giocatore dopo il primo grado di giudizio) e, come ulteriore beffa, dovrà corrispondere 80.000 euro di risarcimento per le spese legali dell’appello. La società piemontese aveva chiesto l’annullamento del verdetto firmato in precedenza dal collegio arbitrale composto da Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa. Gli arbitri avevano riconosciuto il diritto del fenomeno di Madeira a incassare le mensilità congelate durante la complessa “manovra stipendi” attuata nel periodo della pandemia Covid, frutto di un accordo collettivo per fronteggiare la crisi.

L’ex numero 7, che aveva inizialmente chiesto quasi il doppio della cifra, vede così legittimata la sua pretesa. Assistito dal suo avvocato di fiducia John Shehata e da un pool legale composto da Emanuele Lucchini Guastalla, Fabio Iudica e Paola Tardati, Ronaldo ha vinto l’ultima carta giocata dalla dirigenza della Continassa. Il giudice ha confermato che quel debito, maturato in anni difficili per il calcio mondiale, era legittimo e dovuto. Si chiude così, con il rigetto delle istanze bianconere, il capitolo più spinoso del post-Ronaldo a Torino.

