Rigori a favore in Serie A: Milan in vetta, le big inseguono

Classifica rigori a favore in Serie A: Milan in vetta, inseguono Sassuolo, Roma e Juventus. Ultime Genoa e Parma

Quali sono le squadre a cui vengono concessi più rigori nella Serie A 2020/2021? Il Milan, per distacco, è al primo posto in questa classifica, con ben 14 rigori a favore in 21 giornate.

Rigori a favore Serie A: la classifica completa