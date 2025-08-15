Rinnovi Milan, via ai primi prolungamenti: Pulisic, Maignan e Saelemaekers al centro del progetto

Rinnovi Milan, la dirigenza rossonera prepara un autunno di colloqui per blindare tre pedine chiave nello scacchiere di Allegri

Non solo acquisti e cessioni in questa sessione estiva: in casa Milan è già tempo di pensare al futuro. La società rossonera, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, ha messo in agenda una serie di incontri decisivi per rinnovare i contratti di tre giocatori considerati fondamentali per i prossimi anni: Christian Pulisic, Mike Maignan e Alexis Saelemaekers.

Il primo dossier sul tavolo riguarda l’attaccante statunitense. Pulisic, legato al club fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione, è vicino a un prolungamento fino al 2029. L’accordo prevede anche un adeguamento dell’ingaggio, che salirebbe a 5 milioni di euro a stagione. L’ex Chelsea, arrivato solo un anno fa, si è imposto come elemento chiave nel reparto offensivo, grazie a velocità, dribbling e capacità di incidere in zona gol.

Situazione più delicata per Mike Maignan. Il portiere francese, in scadenza nel 2026, ha vissuto nei mesi scorsi momenti di freddezza con la società. Tare punta a ricucire il rapporto e a trasmettergli fiducia, consapevole che la sua leadership e il suo rendimento tra i pali sono irrinunciabili per le ambizioni nazionali ed europee del club. L’obiettivo è trovare presto un’intesa che garantisca continuità e stabilità nel reparto arretrato.

Infine, attenzione puntata anche su Alexis Saelemaekers, contratto in scadenza nel 2027. Il belga rappresenta una risorsa tattica di grande valore per Allegri: duttilità, lavoro difensivo e disciplina tattica lo rendono un giocatore prezioso, anche se lontano dai riflettori rispetto ad altri compagni.

La strategia rossonera è chiara: consolidare lo zoccolo duro della squadra per dare ad Allegri una base solida con cui affrontare le prossime stagioni. La chiusura di questi tre rinnovi sarebbe un segnale forte, non solo in termini sportivi ma anche di programmazione societaria.

L’autunno, quindi, si annuncia caldo per il Milan, non tanto per il mercato in entrata, quanto per la partita – altrettanto importante – da giocare nelle stanze della dirigenza.