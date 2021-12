Rinnovi Milan: tre trattative verso la fumata bianca. I dettagli

Procedono spediti in casa Milan i rinnovi di contratto di Leao, Theo Hernandez e Bennacer: si lavora sui bonus

In casa Milan c’è grande fiducia per i rinnovi di contratto di Leao, Theo Hernandez e Bennacer. I tre calciatori hanno forti interessi dalle big europee ma la loro volontà è quella di rimanere in rossonero.

L’accordo per estendere fino al 2026 gli accordi attualmente in scadenza nel 2024 è stata sostanzialmente raggiunta, si sta ora lavorando sui bonus da aggiungere alla parte fissa. Entro Natale o al più tardi all’inizio del nuovo anno dovrebbero arrivare le ufficialità.