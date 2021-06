Rinnovo D’Ambrosio, l’agente nella sede dell’Inter: accordo a un passo

Arrivato ora nella sede dell’Inter l’agente di Danilo D’Ambrosio per discutere gli ultimi dettagli del rinnovo

Continua il movimento nella sede dell’Inter anche nel tardo pomeriggio. È il turno dell’agente di Danilo D’Ambrosio che si vedrà con la dirigenza in questi minuti. Vincenzo Pisacane è entrato infatti poco fa nella sede per discutere gli ultimi dettagli del rinnovo del difensore azzurro che, con ogni probabilità, allungherà il suo contratto con l’Inter per un’altra stagione.

Secondo Sky Sport, infatti, il rinnovo fino al 2022 è ormai fatto e l’elemento decisivo pare sia stata la volontà del nuovo allenatore Simone Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio, infatti, avrebbe richiesto la permanenza del calciatore ex Torino.