Rinnovo Dybala: contatto con la Juventus. Svolta in arrivo

Dybala Juventus: contatto con Allegri e Cherubini. Le novità sul suo rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2022

Come riferito da Sky Sport, c’è stato qualche contatto tra Allegri, Cherubini e Dybala per discutere del rinnovo di contratto dell’attaccante argentino con la Juventus. La scadenza è a giugno 2022, con i discorsi sul prolungamento avviati nei mesi scorsi ma poi finiti in stand-by.

Quando Dybala tornerà a Torino verranno riallacciati i discorsi, perché l’idea della Juventus è quella di proseguire insieme al suo numero 10.