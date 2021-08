Rinnovo Dybala: slitta l’incontro con la Juventus. Gli aggiornamenti

Non si terrà domani l’incontro tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo di contratto. Ecco per quando è previsto

Continuano le trattative tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo di contratto. L’incontro con la società era previsto per domani, ma alla fine si terrà nel fine settimana con le due parti che decideranno se continuare insieme.

Secondo quanto riferito da Allegri in conferenza stampa, la Joya è un tassello fondamentale per la sua nuova Juve. La società cercherà quidni di andare incontro al giocatore per proseguire il percorso insieme.