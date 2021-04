Rinnovo Ibrahimovic: Maldini è arrivato a Casa Milan – VIDEO

Rinnovo Ibrahimovic: il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha fatto ingresso negli uffici di Casa Milan

Ci siamo, manca pochissimo all’ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese in serata firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2022.

Proprio in questi minuti ha fatto ingresso negli uffici della sede di via Aldo Rossi Paolo Maldini, come testimoniato dalle riprese del nostro inviato. Ancora un po’ di pazienza e poi arriverà l’ufficialità.