Rinnovo Ibrahimovic, si tratta: a breve il summit con il Milan. Dopo il rinnovo di mister Pioli lo svedese può rimanere

A breve ci sarà un incontro, ma Zlatan Ibrahimovic vuole decidere a breve il suo futuro. L’attaccante svedese – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ha avuto un incontro con il suo agente Mino Raiola.

A breve ci sarà anche un vertice con il Milan, per poter definire tutte le strategie. Il rinnovo con Pioli potrebbe essere un’arma in più per poter trattenere lo svedese, nel frattempo si tratta per poter convincere Ibra.