Rinnovo Insigne: ancora distanza col Napoli. La posizione del club

Napoli, rinnovo Insigne: distanza tra il capitano azzurro e il club. Nuovi aggiornamenti previsti nelle prossime settimane

Si complica ancor più la trattativa tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo del contratto. Il presidente Aurelio De Laurentiis, come riferito da Il Mattino, non è intenzionato a soddisfare le richieste del capitano azzurro.

Le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane, nella speranza di raggiungere comunque a un accordo entro il 30 giugno 2022.