Rinnovo Insigne in stand-by: «Il Napoli attenderà qualche mese»

Lorenzo Insigne riprenderà gli allenamenti con il Napoli il 3 agosto e discuterà con il presidente Aurelio De Laurentiis del rinnovo

Lorenzo Insigne riprenderà gli allenamenti con il Napoli dal prossimo 3 agosto, a Castel di Sangro, dove incontrerà anche il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo contrattuale. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

«La sensazione è che l’appuntamento non sarà decisivo, ci sarà tanto ancora da approfondire. De Laurentiis non ha paura di perdere il suo capitano a parametro zero. Le parti sembrano distanti almeno nell’orientamento. Insigne può restare in stand-by, aggiornandosi magari durante la stagione, anche in primavera, quando le sirene di altri lidi potrebbero diventare concrete».