Rinnovo Insigne: pre-accordo con un club di Serie A. Gli aggiornamenti

Insigne non ha ancora rinnovato con il Napoli, Paolo Bargiggia su Twitter rivela un’ indiscrezione sul futuro dell’attaccante

Rinnovo entro dicembre o addio? Lorenzo Insigne non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con il Napoli, in scadenza a giugno 2022. Sull’attaccante ci sono tante big, tra cui l’Inter. Il giornalista Paolo Bargiggia attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante.

L'@Inter ha comunicato all'agente di @Lor_Insigne che è pronta ad accettare la richiesta economica del giocatore. Se @ADeLaurentiis non recupera entro dicembre, a gennaio Lorenzo si accorda con i neroazzurri e, forse a malincuore lascia il @sscnapoli a fine stagione. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) November 29, 2021

