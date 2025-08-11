Rinnovo Maignan, Tare e Allegri preparano il prolungamento: data fissata per il contratto del portiere francese

Rinnovo Maignan, finalmente ci siamo! Il francese potrebbe decidere di rimanere a Milano ancora: le ultime sulla trattativa

Con la conclusione ormai vicina della sessione estiva di mercato, il Milan si prepara a dedicarsi a una delle trattative più importanti per il suo futuro: il rinnovo del contratto di Mike Maignan. La notizia, rilanciata dal giornalista Mattia Giangaspero, conferma la priorità che la dirigenza rossonera attribuisce a questo dossier fondamentale in vista della prossima Serie A.

Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e con Massimiliano Allegri alla guida tecnica, la società rossonera ha chiaro che la sicurezza e la qualità tra i pali rappresentano un elemento imprescindibile per le ambizioni del club. Arrivato a Milano nel 2021, Maignan si è rapidamente affermato come uno dei portieri più forti a livello internazionale e come leader dello spogliatoio. Le sue parate decisive, la capacità di iniziare l’azione dal basso e la forte personalità hanno fatto di lui un punto di riferimento per compagni e tifosi. La sua assenza, anche se breve, è sempre stata molto sentita, dimostrando quanto sia insostituibile.

La decisione di posticipare l’inizio della trattativa fino a dopo la chiusura del mercato estivo è stata motivata dalla necessità di focalizzare tutte le energie sull’allestimento della squadra per la nuova stagione. Con l’ingresso di Tare nel ruolo di DS e la definizione della strategia tattica di Allegri, il club ha vissuto un’estate intensa, tra acquisti e cessioni. Ora, con il mercato chiuso, si può dedicare tempo e risorse a blindare uno degli elementi più preziosi.

Il contratto attuale del francese scade nel 2026, ma il Club rossonero non vuole rischiare di perderlo a parametro zero. L’obiettivo è un prolungamento fino al 2028 o 2029, con un adeguamento economico che rifletta il valore e il rendimento del portiere francese. Si prevede una trattativa serrata ma positiva, con la società pronta a soddisfare le richieste del giocatore e Maignan desideroso di continuare la sua avventura in rossonero, dove si sente centrale nel progetto.

Per i sostenitori milanisti, il rinnovo imminente di Magic Mike è un segnale di continuità e ambizione, una garanzia per il presente e il futuro del club, che punta a restare protagonista in Italia e in Europa.