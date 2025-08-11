Rinnovo McKennie, trattativa in stand-by: la Roma osserva, ma la richiesta della Juve è alta

Rinnovo McKennie, la Juventus prova a stringere i tempi per la trattativa ma non mancano i problemi: le ultime sul centrocampista americano

Il rinnovo di McKennie con la Juventus, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, è attualmente in una fase di stallo. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, le trattative tra il centrocampista statunitense e il club bianconero si sono arenate nelle ultime settimane, nonostante nei mesi precedenti si fosse raggiunta una bozza d’accordo vicina a un ingaggio di 3,5 milioni di euro netti a stagione, con un aumento di circa un milione rispetto all’attuale stipendio e con le commissioni agli agenti già definite.

Il cambio ai vertici della dirigenza della Juventus ha però rallentato l’iter del rinnovo. Le nuove priorità societarie hanno portato a una sospensione delle discussioni, e al momento non ci sono segnali concreti di ripresa da parte del club. McKennie rimane comunque orientato a restare a Torino, ma i suoi rappresentanti stanno esplorando diverse opzioni in Premier League, Bundesliga, Super Lig turca e in Italia, cercando nuove opportunità qualora il rinnovo non dovesse andare in porto.

Tra le squadre interessate al giocatore c’è la Roma, che valuta McKennie come un potenziale rinforzo di qualità e quantità per il proprio centrocampo. Il centrocampista statunitense ha più volte sottolineato il suo apprezzamento per il calcio italiano e la Serie A, fattori che potrebbero facilitare un eventuale trasferimento nella Capitale.

Il vero ostacolo, però, è rappresentato dalla richiesta economica della Juventus. Il club torinese, nel caso decidesse di cedere McKennie, pretende almeno 25 milioni di euro cash. Una valutazione ritenuta piuttosto alta, soprattutto considerando che il contratto del giocatore scadrà al termine della stagione in corso. Questo prezzo elevato ha finora frenato qualsiasi tentativo concreto da parte della Roma.

La situazione rimane quindi in sospeso, con tempi ridotti per definire il futuro del centrocampista. Se il rinnovo con la Juventus non dovesse andare in porto, McKennie potrebbe diventare uno degli elementi più chiacchierati del mercato di fine agosto, con la Roma pronta a intervenire qualora si aprissero spiragli per il suo acquisto.

