Rinnovo Mertens: il Napoli non esercita l’opzione. Le ultime

Il Napoli ha deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo di Dries Mertens. Le ultime sul futuro dell’attaccante

Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere. Il Napoli ha deciso non esercitare l’opzione per il rinnovo contrattuale prevista negli accordi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratterà dunque per trovare un accordo alternativo. L’attaccante belga vuole restare e lo ha dimostrato in tutti i modi. La palla passa al presidente Aurelio De Laurentiis.