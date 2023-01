Psg-Messi, la sfilata da campione con attesa sul rinnovo

Lionel Messi torna al Psg e i compagni gli riservano una sfilata all’ingresso in campo, ma ora c’è l’attesa per il rinnovo del contratto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in questi giorni l’argentino dovrà parlare con Campos per trattare il suo rinnovo visto la scadenza a giugno 2023. La firma non dovrebbe essere in discussione, ma prima deve avvenire l’incontro tra le parti.