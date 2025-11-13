 Rinnovo Pacho, prolungamento vicino? In Francia sicuro
Rinnovo Pacho, prolungamento vicino? In Francia sono sicuri sulla decisione del Paris Saint-Germain sul contratto del difensore

Rinnovo Pacho, prolungamento vicino? In Francia sicuri sulla decisione del Paris Saint-Germain: firma a un passo. Le ultime notizie a riguardo

Willian Pacho, difensore centrale ecuadoriano del Paris Saint-Germain, ha deciso di rinnovare il suo contratto con i campioni d’Europa, firmando un’estensione di un anno, come riportato da RMC Sport. Il giocatore, che ha contribuito in modo determinante al trionfo del PSG nella sua prima Champions League, riceverà anche un aumento di stipendio, a testimonianza del suo ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico di Luis Enrique.

Arrivato al club parigino nell’estate del 2024 dall’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, Pacho si è subito imposto come uno dei difensori centrali mancini più promettenti della sua generazione. La sua solidità difensiva e la sua intelligenza tattica lo hanno reso una figura imprescindibile nel sistema di gioco del PSG.

Secondo RMC Sport, l’annuncio ufficiale del rinnovo di Pacho dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. La dirigenza del PSG preferisce infatti presentare più rinnovi contrattuali contemporaneamente. A febbraio, ad esempio, il club aveva annunciato in un solo giorno i rinnovi di Luis Enrique, dei terzini Achraf Hakimi e Nuno Mendes, oltre a quello del centrocampista Vitinha.

