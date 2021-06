Rinnovo Ranocchia, fatta con l’Inter: i dettagli del contratto

Manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Andrea Ranocchia con l’Inter, che firmerà fino al 2022 con opzione per il 2023

Manca solamente l’annuncio ufficiale e poi Andrea Ranocchia avrà prolungato il suo contratto con l’Inter. Il difensore, in scadenza al 30 giugno, allungherà di un anno la scadenza, arrivando al 2022.

Non solo, però. Come fatto per D’Ambrosio, riporta Sky Sport, la società ha infatti inserito una clausola di rinnovo unilaterale che permette di estendere il contratto al 2023.