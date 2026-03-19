Rinnovo Spalletti, la Juve studia anche l’aumento dell’ingaggio del tecnico: l’importanza del ruolo di Chiellini

Rinnovo Spalletti, la Juve studia anche l’aumento dell’ingaggio del tecnico: il ruolo di Chiellini nella trattativa per il prolungamento di contratto

Il rinnovo di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è sempre più vicino. Le indicazioni arrivate nelle ultime ore convergono tutte nella stessa direzione: l’intesa tra il tecnico toscano e il club bianconero è ormai impostata e restano da definire soltanto gli ultimi dettagli formali. Tuttosport parla di fumata bianca dietro l’angolo e collega il passaggio decisivo al rientro a Torino di Giorgio Chiellini, dirigente bianconero che ha avuto un ruolo centrale nel dialogo con l’allenatore. Anche altre fonti vicine all’ambiente juventino confermano che il prolungamento viene considerato una questione di tempo più che di sostanza.

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La formula del contratto e il ruolo di Chiellini

La formula che sta mettendo tutti d’accordo sarebbe quella di un prolungamento fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2028. È lo scenario riportato con maggiore continuità da Tuttosport, che sottolinea come Spalletti non abbia mai chiesto un legame lunghissimo, preferendo piuttosto sentirsi al centro di un progetto tecnico credibile e competitivo. In questo percorso, Chiellini si è mosso da mediatore e garante dell’intesa, tanto che già a inizio mese aveva dichiarato di non vedere nessun altro sulla panchina juventina per la prossima stagione. Anche questa posizione pubblica del dirigente ha contribuito a rafforzare il quadro di continuità attorno al tecnico.

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Mercato, Champions e stipendio: i nodi che accompagnano l’accordo

Il rinnovo, però, non riguarda solo la durata. Le ricostruzioni di questi giorni insistono anche su due temi collegati: il mercato e l’aspetto economico. Tuttosport spiega che Spalletti ha ricevuto garanzie sulla volontà del club di alzare il livello della rosa, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, traguardo ritenuto fondamentale per avere maggiore forza negli investimenti estivi. Sulle cifre, i giornali non sono del tutto allineati: Tuttosport parla di uno stipendio in rialzo intorno ai 6 milioni netti, mentre La Gazzetta dello Sport ha riferito di due ipotesi alternative, una da un anno a 7 milioni e un’altra da due anni a 5 milioni. Il punto fermo, comunque, resta uno: la Juventus vuole andare avanti con Spalletti e la firma viene considerata ormai imminente.