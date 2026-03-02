Rinnovo Vlahovic, la Juve rompe gli indugi: primo incontro positivo per il prolungamento del serbo. C’è apertura reciproca! Le ultime

Rinnovo Vlahovic, la Juve accelera: primo vertice positivo per il prolungamento del serbo. C’è apertura da entrambe le parti

La Juventus ha accelerato il lavoro sui rinnovi per blindare i giocatori considerati centrali nel progetto tecnico. Dopo l’ufficialità del prolungamento di Weston McKennie, la dirigenza ha spostato l’attenzione su Dusan Vlahovic, il cui contratto scade a fine stagione e rappresenta quindi la priorità assoluta. Un primo incontro tra le parti si è già svolto la scorsa settimana: dal confronto è emersa una disponibilità reciproca a proseguire insieme, pur senza aver ancora definito un accordo. La società ha ribadito la volontà di trattenere il centravanti, ma ha anche posto paletti economici chiari per mantenere sostenibile l’impatto a bilancio. Lo riferisce Sky Sport.

Dal canto suo, Vlahovic ha confermato che la sua intenzione è ascoltare prima di tutto la proposta della Juventus, senza prendere impegni con altri club. L’attaccante non ha avviato trattative parallele e si è detto pienamente disponibile a valutare la bozza contrattuale presentata. Nei prossimi giorni il serbo discuterà i dettagli con famiglia ed entourage, così da arrivare preparato al nuovo round di colloqui.

La trattativa richiederà uno sforzo da entrambe le parti, soprattutto sul fronte dell’ingaggio, ma il clima è descritto come moderatamente ottimista. Juventus e rappresentanti del giocatore torneranno presto a sedersi al tavolo per entrare nel vivo della negoziazione, con l’obiettivo di evitare di arrivare a fine stagione senza una firma e scongiurare così il rischio di perdere a parametro zero uno dei talenti più importanti della rosa.