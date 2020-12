Non si giocherà la sfida più interessante di questa giornata di Premier League tra Everton e Manchester City: ecco il motivo

La gara tra Everton e Manchester City è stata rinviata: lo annuncia la squadra di Ancelotti tramite il sito ufficiale.

«Dopo una riunione del consiglio di amministrazione della Premier League questo pomeriggio, l’Everton Football Club è stato informato che la partita di stasera contro il Manchester City è stata rinviata per motivi medici a causa di un aumento dei casi di COVID-19 nella squadra del Manchester City. Si consiglia ai tifosi che sono riusciti a ottenere i biglietti per la partita attraverso il ballottaggio del club per la partita di non recarsi allo stadio. Una data alternativa e un orario di inizio devono ancora essere decisi, ma saranno confermati su evertonfc.com il prima possibile. Il prossimo appuntamento dell’Everton sarà ora la visita di Capodanno del West Ham United».