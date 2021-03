Rinvio Juventus Napoli: l’avvocato degli azzurri Lubrano ha parlato così dello spostamento del match al 7 aprile: le sue dichiarazioni

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’avvocato del club partenopeo presso il Collegio di Garanzia del Coni, Enrico Lubrano, ha parlato così del rinvio di Juventus-Napoli al 7 aprile.

«Sulle delucidazioni richieste dalla Roma alla Lega sul rinvio di Juve-Napoli intervengo a titolo personale. Mi sono fatto un’idea molto chiara dell’articolo 29. La Roma ha contestato il rinvio di Juve-Napoli dicendo che non c’era stata la richiesta prima dei 15 giorni, la Lega ha risposto che quella regola è valida solo per le gare internazionali. Rileggendo la norma, ho constatato che è facoltà discrezionale del presidente della Lega avvalersi di questa decisione. Quindi è legittimo lo spostamento. La Roma ha invocato la violazione del comma 4, ma l’interpretazione della norma appare chiaro. Sono valutazioni di opportunità, sul merito si può dire tutto ed il contrario di tutto. C’è la discrezionalità del presidente di Lega e la Roma può contestare questa decisione ed esercitare le proprie rimostranze, ma non è stato violato l’art 29».