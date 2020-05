Ripresa allenamenti Verona: oggi i test, domani si riparte. La squadra di Juric proseguirà il lavoro in maniera collettiva

Anche il Verona è finalmente tornato ad allenarsi con regolarità. La squadra di Ivan Juric, dopo un ottimo avvio e lo stop dovuto all’emergenza covid-19, ha ripreso ad allenarsi già da diverse settimane sui campi di Peschiera.

Come riportato dal Corriere di Verona in edicola oggi i giocatori si sottoporranno a screening e test per poter ripartire con i lavori di gruppo in tutta sicurezza.