Ripresa Coppa Italia, attenzione al Napoli. De Laurentiis vuole vincere, Gattuso cerca di risollevare una stagione negativa

Non è stato proprio il momento del Napoli, anzi. Il fallimento di Ancelotti, il cambio di allenatore e la spaccatura inevitabile tra società e gruppo hanno caratterizzato un’annata da cancellare. Senza dimenticare ovviamente le voci di mercato che fanno la differenza, soprattutto quando si stratta di gestire i momenti negativi.

Il Napoli cercherà di aggrapparsi alla Coppa Italia, per poter vincere un trofeo e far tornare il sorriso un po’ a tutti. Ovviamente non bisogna tralasciare il diktat di Aurelio De Laurentiis, il numero uno del Napoli è stato chiaro: si deve vincere la Coppa Italia, senza troppi giri di parole.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Vediamo quali sono i dubbi di formazione per il match contro l’Inter. La squadra venerdì potrebbe fare allenamento al San Paolo, in modo tale da ritrovare il feeling giusto con il campo. In porta dovrebbe andare Ospina, con la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui.

In attacco pochissimi dubbi: si va verso il tridente leggero con Callejon, Insigne e Mertens. A centrocampo spazio a Demme in cabina di regia, con Fabian Ruiz e Zielinski a supporto.