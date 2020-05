Ripresa Liga, si corre con il pallone verso il 12 giugno: allenamenti allargati, ormai anche il calcio spagnolo va verso il via libera

Allenamenti allargati, seppur ad un massimo di dieci persone. Ma la Liga – come riportato da La Gazzetta dello Sport – ha ripreso a correre. Con il pallone, verso il 12 giugno: questa la data per tornare in campo.

Ancora non ci sono certezze in merito, ma il massimo campionato spagnolo vuole tornare a giocare come ha fatto la Bundesliga. Manca solo il via il libera, ma a breve ripartirà anche la Liga.