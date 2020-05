Ripresa serie A, una corsa contro il tempo: ecco il nuovo protocollo per poter tornare in campo, ora tocca al Governo

Un nuovo documento per poter convincere il Governo e scendere di nuovo in campo. Sarà una corsa contro il tempo, come riporta l’edizione in edicola oggi de La Gazzetta dello Sport.

Il documento – si legge – arriverà stamane al ministero. L’obiettivo resta il 18 maggio per gli allenamenti collettivi, ma con due nodi: responsabilità degli staff sanitari e quarantena obbligatoria.